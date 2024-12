Chelsea perde para o Ipswich e vê a liderança da Premier League mais longe

O Chelsea perdeu grande oportunidade de retomar a vice-liderança do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira (30), a equipe visitou o Ipswich Town e saiu derrotada por 2 a 0. Delap e Hutchinson marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Chelsea segue na quarta colocação, com 35 pontos, a dois do Nottingham Forest, que está em segundo. A liderança é do Liverpool, com 45. Já o Ipswich respira na Premier League, subindo para 15, ainda dentro da zona do rebaixamento, em 18º.

Os Blues voltam a campo no sábado (4) para enfrentar o Crystal Palace, fora de casa, às 12h (de Brasília). Já o Ipswich visita o Fulham no domingo (5), às 11h.

O Ipswich aproveitou o fator casa e abriu o placar logo aos 11 minutos, em cobrança de pênalti de Delap. Atrás do marcador, o Chelsea foi para cima e teve algumas chances do empate. Palmer mandou na trave duas vezes, Nkunku e João Félix pararam no goleiro.

Na etapa final, o Chelsea foi para cima, mas um erro defensivo colocou tudo a perder. Disasi vacilou, Delap avançou e rolou para Hutchinson marcar. Foi a lei do ex, afinal o jovem jogador é cria da base dos Blues. Após o segundo gol, os londrinos não foram bem e viram o Ipswich perder boas chances de ampliar o marcador.

