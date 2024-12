Em casa, Manchester United perde para o Newcastle e chega à quarta derrota seguida

A má fase do Manchester United segue. Nesta segunda-feira (30), no último jogo do ano, os Red Devils se despediram do seu torcedor em 2024 com derrota por 2 a 0 para o Newcastle, pela 19ª rodada da Premier League. Os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães foram destaques da vitória dos Magpies, que tiveram primeiro tempo de manual em Old Trafford, onde só haviam vencido uma das últimas 39 visitas pela competição.

O camisa 7 marcou, assim como o sueco Isak, ambos de cabeça. Já o meia ex-Athletico distribuiu o jogo, participando efetivamente das jogadas de ataque e também com importantes interceptações. O United, que teve Casemiro como titular, atinge sua quarta derrota seguida na temporada. É também a terceira derrota seguida em Old Traffod pela Premier League, com o relógio tiquetaqueando para o técnico Ruben Amorim.

O jogo

Sem o craque e capitão Bruno Fernandes, além de Ugarte, suspensos, Amorim precisou fazer alterações importantes no time titular para o jogo em casa. Ele optou, assim, pelas entradas de Zirkzee e Casemiro, além de Eriksen no lugar de Mainoo (que começou no banco).

Mas, logo aos 3′, o pesadelo começou no Teatro dos Sonhos. Bruno Guimarães fez inversão maravilhosa para Hall, que cruzou na medida para Isak, livre atrás de Maguire, testar firme para o chão e abrir 1 a 0 para os visitantes.

Joelinton quase ampliou o placar aos 10′ após jogadaça de Gordon, que deixou Mazraoui na saudade. Aos 19′, porém, a dobradinha deu certo. Isso porque Gordon chamou novamente o lateral para dançar e cruzou entre os defensores. Desta vez, o brasileiro cabeceou no canto de Onana, que nada pode fazer.

Em um lance de puro encanto do Newcastle, Tonali quase marcou um golaço. Troca de passes envolvente e o italiano ficou com a bola dentro da pequena área, mas acertou o pé da trave. A reposta do United só ocorreu depois desse lance, quando Hojlund recebeu passe açucarado, mas chutou para fora após tentativa de cavadinha. Casemiro perdeu grande chance após passe de Mainoo, que entrou logo aos 33′ no lugar de Zirkzee por opção técnica de Amorim.

Na etapa final, o United tentou acordar para a partida, invertendo a posse com os rivais, que estavam confortáveis com dois gols de vantagem. A bola dos Red Devils, porém, não encontrava o fundo do barbante de Dubravka. Na melhor oportunidade, Maguire cabeceou na trave.

Próximos passos de United e Newcastle

A sequência do United não é nada amigável: afinal, a equipe estreia em 2025 enfrentando ninguém menos que o Liverpool, líder da competição e maior rival, em Anfield. A partida é no domingo (5). No domingo seguinte (12), visita o Arsenal, desta vez pela FA Cup. Com a derrota desta segunda, a equipe de Ruben Amorim amarga a 14ª posição, com 22 pontos, sete a mais que o primeiro time dentro do Z3 (Ipswich).

O Newcastle, por sua vez, ascende à quinta colocação, ganhando três posições. São 32 pontos para o time do técnico Eddie Howe, que chega à quarta vitória seguida na Premier League. Os Mapgies voltam a campo no sábado (4), quando visitam o Tottenham. Três dias depois, encaram o Arsenal, no Emirates, pela Copa da liga Inglesa.

