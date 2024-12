Vasco vai transmitir em seu canal jogos com mando de campo no estadual de 2025

O Vasco será a única equipe no Campeonato Carioca de 2025 a transmitir seus jogos pelo próprio canal no YouTube. A estratégia busca aumentar o número de torcedores acompanhando o Cruz-Maltino e fortalecer o engajamento nas redes sociais. Porém, isso valerá apenas para partidas no qual o clube for o mandante.

Além do canal próprio, o time de São Januário também terá jogos transmitidos pela TV Globo, segundo informações do canal Atenção Vascaínos. O Estadual do Rio de Janeiro começa em 11 de janeiro, quando o Vasco enfrentará o Nova Iguaçu, algoz de 2024. A partida será na Colina Histórica, mas com mando da equipe da Baixada.

LEIA MAIS: Emprestado pelo Vasco, Clayton Silva se destaca em Portugal

Inicialmente, o Vasco deve entrar em campo com jogadores pouco utilizados, retornando de empréstimos ou lesões, como Zé Gabriel, JP e David, além de atletas da base. Essa prática tem sido recorrente nas últimas duas temporadas. Posteriormente, o time principal assumirá para dar início à temporada.

O Vasco não conquista o Campeonato Carioca desde 2016, quando derrotou o Botafogo na grande final. Naquele ano, a equipe comandada por Jorginho foi campeã de forma invicta, com Nenê como principal destaque. Agora, o clube amarga um jejum de nove anos, um dos maiores de sua história.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.