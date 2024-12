Lamine Yamal tieta Neymar e ganha elogio do brasileiro

Neymar, que foi um dos três premiados do Globe Soccer Award na sexta-feira passada (27/12), ao lado de Rio Ferdinand e Courtois, viveu uma situação pitoresca durante a cerimônia realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Afinal, ele teve um encontro com Lamine Yamal, que sempre citou o brasileiro como sua maior referência no futebol. Então, o espanhol não escondeu a emoção. Vencedor do prêmio de melhor jogador emergente, Lamine aproveitou a cerimônia para conhecer e tietar Neymar.

Desse modo, depois de posar para muitas fotos com o menino-prodígio do Barcelona, Neymar fez questão depostar uma mensagem:

“Esse é craque”, disse, acrescentando um emoji batendo palmas.

Para lembrar: Yamal sempre diz que considera Messi o maior de todos, mas que sempre se espelhou em Neymar e procurava ver todos os jogos do brasileiro.

Neymar homenageado; Vini Jr, premiado

Vale citar que o grande vencedor do Globe Soccer Award foi Vini Jr. Afinal, ele foi escolhido o melhor atacante e também levou o prêmio principal de melhor jogador. Além de Vini Jr, outro que teve dois prêmios foi Cristiano Ronaldo. Assim, ele foi o melhor jogador do Oriente Médio e o maior goleador da temporada. A premiação é organizada pela Associação Europeia de Clubes e pela Associação Europeia de Agentes de Jogadores.

Estes foram os prêmios do Globe Soccer Awards 2024

Melhor jogador – Vinicius Jr

Treinador – Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Meio-campista – Jude Bellingham (Real Madrid)

Atacante – Vinicius Jr. (Real Madrid)

Melhor Jogador Emergente – Lamine Yamal (Barcelona)

Clube Masculino – Real Madrid (Espanha)

Clube Feminino – Barcelona (Espanha)

Diretor Esportivo – Piero Ausilio (Inter de Milão)

Agente – Jorge Mendes (Portugal)

Melhor Jogador do Oriente Médio = Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Treinador do Oriente Médio – Jorge Jesus (Al-Hilal)

Clube do Oriente Médio – Al Ain (Arábia Saudita)

Clube Revelação -Olympiacos (Grécia)

Prêmio Player Career Award – Rio Ferdinand (ex-United), Neymar (Al-Hilal) e Courtois (Real Madrid)

Goleador – Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

