Botafogo aumenta oferta por Jair, do Santos, e inclui jogadores na negociação

O Botafogo continua na busca pela contratação do volante Jair, atualmente no Santos. O clube carioca oferece 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,7 milhões), além dos jogadores Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e Lucas Halter em troca do atleta do Peixe.

Apesar disso, o Palmeiras também disputa a contratação do jogador, que se valorizou após uma temporada brilhante, ajudando o Santos a conquistar o título e o acesso à elite do futebol nacional. Em 2025, Jair jogará sua segunda temporada na Série A, após ter disputado algumas partidas em 2023, quando retornou de lesão durante o rebaixamento do Peixe.

O Santos avalia que Jair é essencial para o elenco e vê nele uma oportunidade de grande retorno financeiro. Na Europa, a Atalanta, da Itália, demonstrou interesse com uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) pela cotação atual. Além disso, o Porto, de Portugal, já teve uma oferta recusada.

No Botafogo, Jair reforçaria o setor que conta com Gregore e Marlon Freitas. Caso vá para o Palmeiras, será companheiro de Zé Rafael, em má fase, e Richard Rios, que também pode ser negociado pelo Alviverde. Enquanto no Peixe deve seguir na titularidade agora na equipe que terá comando de Pedro Caixinha em 2025.

