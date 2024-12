Fluminense busca a contratação de Canobbio, do Athletico

O Fluminense segue se movimentando no mercado, buscando reforçar setores para a próxima temporada. Entre as prioridades, está o ataque. Assim, a bola da vez é o atacante Canobbio, atualmente no Athletico-PR, rebaixado para a Série B em 2025.

No entanto, ainda não houve uma proposta inicial do clube carioca pelo jogador uruguaio. Após as sondagens iniciais, o Fluminense considerou os valores elevados, mas ainda pode haver um negócio entre as partes. As negociações, porém, devem buscar o melhor acordo para concretizar a transação. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia acordo por uruguaio Joaquín Lavega

No Athletico desde 2022, Canobbio é titular, e aos 26 anos, já marcou 18 gols e contribuiu com 16 assistências. Além disso, também é presença constante na seleção do Uruguai, sob o comando de Marcelo Bielsa.

Fluminense acertou contratação nesta segunda

Ainda nesta segunda-feira (30), o Fluminense confirmou a contratação do atacante Joaquín Lavega, ex-River Plate, do Uruguai. Ele assinou por cinco temporadas e chegará sem custos adicionais de transferência. No ataque, o time sob comando de Mano Menezes terá Germán Cano e Kauã Elias, Serna e Keno. Por outro lado, Kennedy foi emprestado ao Pachuca, do México.

Em 2025, o Fluminense disputará Campeonato Carioca, Brasileirão, Sul Americana e o Super Mundial de Clubes que será no meio da próxima temporada.

