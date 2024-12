Internacional e México confirmam data de amistoso no Beira Rio

O Internacional e a seleção do México oficializaram, nesta segunda-feira (30), a data do amistoso entre as duas equipes. O jogo está marcado para o dia 16 de janeiro, uma quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O horário ainda não foi confirmado.

Sob o comando de Roger Machado, o Internacional usará o amistoso como preparação para o início da temporada de 2025, antes de iniciar o campeonato estadual. Para a seleção do México, o jogo faz parte de uma sequência de confrontos visando à Copa do Mundo de 2026.

A apresentação do Internacional está marcada para o dia 6 de janeiro, uma segunda-feira, o que significa que serão 10 dias até o amistoso contra o México. O campeonato gaúcho começará no dia 22, com a estreia contra o Guarany, fora de casa. O Colorado não vence a competição desde 2016. Além disso, o time disputará a Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2025.

Internacional precisa definir negociações em seu elenco

Todavia, fora de campo, o Internacional aguarda a confirmação da negociação de Gabriel Carvalho, de 17 anos, para o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. No entanto, ele só poderá seguir para o clube quando completar 18 anos. Além disso, o time precisa resolver a situação do lateral-esquerdo Bernabei, que pertence ao Celtic, da Escócia. Mas também vem recebendo sondagens de outras equipes, entre elas, o Palmeiras.

