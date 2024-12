Ruben Amorim admite: United pode ser rebaixado e precisa de ‘um choque’

O inferno astral de Ruben Amorim só faz piorar a cada jogo do Manchester United sob seu comando. Apesar do seu prestígio internacional, o treinador ainda não conseguiu emplacar no time inglês e, após a quarta derrota consecutiva, reconheceu que existe até o risco de rebaixamento.

“Nosso clube precisa de um choque e temos que entender. Por isso falo em rebaixamento. É claro (que existe a possibilidade) e temos que lutar”, afirmou.

O Manchester United – um gigante do futebol mundial e o maior clube inglês – não sofria três derrotas consecutivas em casa desde 1978-1979. Ou quatro seguindas no Inglês desde 1962/63.

Desta vez, o United perdeu para o Newcastle por 2 a 0, em Old Trafford. Assim, ficou com 22 pontos, em 14º lugar na tabela. Está a apenas 7 pontos de distância da zona de rebaixamento.

“É um momento realmente difícil, um dos momentos mais difíceis da história do Manchester United e temos que lidar com isso com honestidade”, disse.

Com as derrotas para o Arsenal por 2 a 0, no dia 4/12, e para o Nottingham Forest, por 3 a 2, em 7/12, ele já soma cinco placares negativos desde que chegou, em oito partidas sob seu comando. É a pior performance de um treinador no United em 103 anos.

Rubem Amorim diz que a equipe terá que “lutar no próximo jogo”. Mas sabe que o desafio será grande. Afinal, seu rival, no dia 5 de janeiro, será o Liverpool, líder na tabela. É o maior clássico da Inglaterra. E o United jogará na casa dos Reds. Além disso, o jogo seguinte será pela Copa da Inglaterra contra o Arsenal, no dia 12. Enfim, pedreira atrás de pedreira.

Resultados do United sob o comando de Ruben Amorim

24/11 – Ipswich 1×1 United

28/11 – United 3×2 Bodo/Glint (Liga Europa)

1/12- United 4×0 Everton

4/12 – Arsenal 2 x0 United

7/12 – United 2 x 3 Nottingham Forest

12/12 – Victoria Plzen 1 x 2 United (Liga Europa)

15/12 – Manchester City 1 x2 United

19/12 – Tottenham 4×3 United (Copa da Liga Inglesa)

22/12 – United 0x3 Bournemouth

26/12 – Wolverhampton 2 x 0 United

30/12 – United 0 x 2 Newcastle

