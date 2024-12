Roberto Assaf: Sucesso a Vitor e Andreas Pereira

Felicidade no fim do ano. Vitor Pereira estreou nos Wolves com vitória, 2 a 0 sobre o Manchester United. Depois, seu time arrancou um 2 a 2 com o Tottenham,fora decasa. O fato tem dois lados. O bom: enquanto Pereira conviver com o sucesso, não corre o risco de ficar desempregado e – num absurdo pouco provável – voltar ao Flamengo. No futebol, tudo é possível, principalmente se o dirigente não entender patavina da coisa. O lado ruim: o outro lusitano, Rubem Amorim, ex-rei da Taça da Liga, não consegue acertar o Devils. Tomou gol olímpico, Bruno Guimarães foi expulso, e o time cai pelas tabelas.

A propósito, no choque entre portugueses, os que estão ganhando terreno são Nuno do Espírito Santo – nasceu em São Tomé e Príncipe, mas tem cidadania – que mantém o Nottingham Forest fechando o ano em segundo lugar;Além dele, Marco Silva, técnico do Fulham, que venceu o Chelsea por 2 a 1 em Stamford Bridge e empatou com o Bournemouth em seguida. Seu time faz campanha regular, em posição acima do meio na Premier. A novidade por lá é que Andreas Pereira está a um passo de ingressar no Palmeiras.

Para os Pereiras – Vitor e Andreas – o que desejamos é todo o sucesso do mundo, desde que continuem bem longe do Flamengo.

