Gabi Portilho, ex-Corinthians, é anunciada pelo Gotham FC

A atacante Gabi Portilho, ex-Corinthians e destaque da Seleção Brasileira, já tem novo destino para a próxima temporada. Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, ela foi anunciada nesta segunda-feira (30) como a mais nova contratação do Gotham FC, clube da liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos.

A jogadora decidiu não renovar seu contrato com o Timão, que tinha validade é o fim deste ano. Portanto, agora vai para novos desafios no futebol internacional. O novo acordo é válido até 2026, com opção de extensão para 2027.

“Gotham FC assinou com a atacante brasileira e indicada à Bola de Ouro Feminina de 2024, Gabi Portilho. O contrato é válido até 2026, com opção de extensão para 2027. A jogadora vai ocupar uma vaga internacional no elenco”, publicou o clube nas redes sociais.

Uma publicação compartilhada por Gotham FC (@gothamfc)

Desde 2020 em Itaquera, Gabi Portilho marcou 29 gols em 161 partidas pelo Corinthians. Além disso, foi multicampeã com o clube. Só em 2024 a atacante conquistou a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. No total, conquistou 15 títulos em sua passagem.

