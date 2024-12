Lucas Barrios, ex-Grêmio e Palmeiras, anuncia aposentadoria

Com passagens por Palmeiras e Grêmio, o paraguaio Lucas Barrios anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (30). Aos 40 anos, o ex-jogador estava atuando pelo Sportivo Luqueño e agora seguirá no esporte como treinador.

Entre 2015 e 2017, o então atacante atuou no futebol brasileiro e acumulou importantes títulos. Conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro com o Verdão e, posteriormente, com o Tricolor Gaúcho, conquistou a Copa Libertadores.

“Hoje me despeço como jogador profissional, mas nos cruzaremos novamente nos campos! Obrigado pelo apoio recebido ao longo de todos esses anos! Amo todos vocês!”, escreveu Barrios na legenda do vídeo publicado em sua conta do Instagram.

Uma publicação compartilhada por Lucas Barrios (@lucasbarrios_oficial)

Resumo da carreira de Lucas Barrios

Depois de 21 anos de carreira, Lucas Barrios se aposentou do futebol profissional, encerrando uma trajetória com 244 gols em 663 jogos. Ao longo de sua carreira, passou por diversos clubes em diferentes países, incluindo Argentinos Juniors (ARG), Borussia Dortmund (ALE), Guangzhou FC (CHN), Grêmio, Palmeiras e Colo-Colo (CHI), entre outros.

Barrios conquistou títulos importantes como dois Campeonatos Chilenos, duas Bundesligas, uma Copa da Alemanha, duas Superligas Chinesas, uma Champions Asiática, além de uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.