Brentford x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Brentford e Arsenal fazem, nesta quarta-feira (1/1) um jogo isolado que fecha a 19ª rodada da Premier League. Este é o primeiro duelo entre as grandes ligas do futebol de 2025. O jogo será no GTech Stadium, casa do Brentford, que ocupa a 12ª posição com 24 pontos , mas pode subir para o décimo caso vença o jogo. Já o Arsenal pode se consolidar na vice-liderança em caso de triunfo contra rival londrino. No momento, o time tem 36 pontos, contra 37 do Nottingham Forest. Contudo, o Liverpool, com 45 pontos, é líder com boa vantagem.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o Brentford

O zagueiro Bem Mee, que saiu machudacado na rodada passada, é desfalque certo. Com isso,o técnico Thomas Frank vai mesmo de Collins e Van den Berg na defesa. Mas o goleiro Flekken, que era visto como carta fora do baralho, se recuperou nas últmas horas. Assim, está quse garantido contra os Gunners.

“Flekken se recuperou da lesão no jogo com o Brighton. Assim, estou muito esperançoso do seu retorno, o que será importante para nós”, disse Thomas Frank.

Como chega o Arsenal

Saka é a grande ausência para o duelo desta quarta-feira. final,o principal jogador do Arsenal sofreu lesão no tendão direito e precisou passar por uma cirurgia de correção. Isso o deixará fora por várias semanas. Assim, Gabriel Jesus pode seguir como titular. Contudo, Arteta, caso queira um time mais cauteloso, pode entrar com apenas dois homens de frente (Martinelli e Havertz), sacando Jesus para a entrada de Trossard. No mais, a base das últimas rodadas será mantida.

Arteta diz que o time vai embusca dos três pontos, mesmo fora de casa e diante de um adversário complicado, como todos que disputam a elite do Campeonato Inglês.

“Estamos competindo na liga mais competitiva de todos os tempo.Por isso, temos de ser mais determinados e corajosos do que nunca. Não vamos nos acomodar jamais nesta partida”,disse.

BRENTFORD X ARSENAL

19ª Rodada do Campeonato Inglês

Dara e horário: 1/1/2025, 14h30 (de Brasília)

Local: GTech Community, Londres (ING)

BRETNFORD: Flekken; Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa. Técnico:

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: Eddie Smart e Nick Greenhalgh

VAR: Graham Scott

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.