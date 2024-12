Neymar tem resistência de Amanda Kimberlly para ver a filha

Após o recente anúncio da gravidez de Bruna Biancardi, Neymar estaria enfrentando problemas para ver sua outra filha, Helena. Fruto de uma relação polêmica com Amanda Kimberlly, a pequena estaria no meio de uma tensão entre sua mãe e a atual companheira do jogador do Al-Hilal. As informações são de Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

De acordo com informações da colunista, o jogador já teria tentado por vezes passar mais tempo ao lado de Helena, mas sempre com negativas de Amanda Kimberlly. O motivo seria Bruna Biancardi, que não gostaria de ver Neymar próximo da pequena ou de Amanda. Inclusive, as visitas do jogador à filha acontecem com a presença de uma babá, longe do ex-affair do camisa 10.

Uma outra questão envolve Rafaella Santos. A irmã do jogador é muito amiga de Amanda, ao contrário do que ocorre com Bruna Biancardi. Teria sido Rafaella, inclusive, que aproximou a mãe de Helena do jogador durante a gravidez da influenciadora. Durante um período em que Bruna, já grávida, esteve na casa dos pais, Neymar teria participado de uma festa e se relacionado com Amanda, encontro que culminou no nascimento da atual caçula do atacante.

A situação seria tão delicada que Biancardi estaria fazendo ‘marcação cerrada’ em Neymar, agregando apenas familiares dela ao redor do atleta. Isso teria afastado Rafaella e até mesmo a mãe, Nadine Santos, do camisa 10. Além disso, irmã do jogador crê que a relação não irá durar muito tempo por “saber o irmão que tem”. Porém, o momento mostra o contrário, com Neymar e Bruna aparentando estar no ápice da relação.

Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez

De acordo com fontes do gshow, a gravidez de Bruna Biancardi teve sua revelação aos amigos e familiares durante a festa de 1 ano de Mavie, na mansão do craque em Mangaratiba, em novembro. Porém, o anúncio geral ocorreu no Natal, após o terceiro mês de gestação da influenciadora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.