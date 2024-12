Gabigol e Rafaella Santos estão em casa de frente para o mar; fotos

Após idas e vindas, uma fonte apostou em uma tentativa mais compromissada em relação às outras.

“Os dois estão mais conscientes e mais velhos também. Muita coisa muda quando a gente não está tão jovem. Ele quer levá-la a sério dessa vez, sossegar”, revelou ao jornal ‘Extra’.

Polêmicas no namoro

A terceira tentativa do casal, após mais de dois anos afastados, ficou marcada pela polêmica de uma suposta traição do jogador – em sua primeira temporada no Flamengo. De acordo com Léo Dias, Gabriel Barbosa teve um caso com Aline Riscado durante seu namoro com Rafaella.

Outro boato envolve a família de Rafaella. Apesar de Gabigol e Neymar manterem uma relação pública de amizade, o pai da modelo não aprova o relacionamento com o atacante. Os dois, inclusive, se desentenderam algumas vezes em meio às idas e vindas do casal.

Gabigol e Rafaella Santos

A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima.

A segunda tentativa definitiva ocorreu no início da trajetória de Gabriel Barbosa no Flamengo, em 2019. Eles estavam juntos em boa parte da campanha dos títulos da Libertadores da América e do Brasileirão daquela temporada. O casal, porém, se separou na virada para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabi e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentavam manter o relacionamento em off, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano passado, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.