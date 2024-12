Luiz Henrique vai para o Lyon, que vende Jeffinho ao Botafogo

Último dia do ano agitado no Botafogo. Primeiro, mesmo com a saída confirmada, o técnico Artur Jorge voltou a afirmar que seu futuro está em aberto. Depois, a saída de Luiz Henrique. Eleito o Rei da América, nesta quarta-feira (31), na tradicional eleição do jornal uruguaio “El País”, o atacante vai trocar o Mais Tradicional pelo Lyon (FRA), clube que, aliás, vendeu Jeffinho ao Alvinegro por R$ 5,3 milhões de euros (R$ 33 milhões). O Lyon pretende, assim, aumentar a saúde financeira e evitar um transfer ban da Fifa.

Diante de um quadro de crise financeira, o Lyon pode vender Luiz Henrique para outro destino europeu em caso de uma proposta vantajosa. No dia 15 de novembro, a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) proibiu o clube de contratar na janela de janeira. Ainda ameaçou rebaixá-lo ao fim do Campeonato Francês se a instituição não melhorar as suas cifras.

Segundo o site “ge”, Luiz Henrique tomou a decisão e não voltará atrás. Depois da derrota para o Pachuca (MEX) por 3 a 0, no dia 11/12, no Intercontinental, no Qatar, o próprio camisa 7 viajou para a França e conheceu as também dependências do Lyon. Por lá, acompanhou a vitória da equipe sobre o Eintracht Frankfurt por 3 a 2, no dia 12/12, pela Liga Europa.

Imagina o estrago! Dupla se encontra no Lyon

Sócio majoritário da SAF do Botafogo e do Lyon (os dois integram a mesma rede de clubes – a Eagle Holding), John Textor sempre deixou a decisão nas mãos de Luiz Henrique. Protagonista nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, a fera chegou ao Glorioso no início de 2024. Disputou 55 jogos e marcou 12 gols, sendo o terceiro artilheiro do time, atrás de Savarino (14) e Júnior Santos (20).

Agora, Luiz Henrique é o segundo jogador do time titular de 2024 a deixar o Glorioso. Antes, o meia argentino Almada já havia acertado a transferência para o próprio Lyon. Curiosamente, os dois são as contratações mais caras da história do futebol brasileiro.

Em relação aos reservas, o Botafogo tem uma verdadeira barca: saíram Gatito (goleiro), Adryelson (zagueiro), Hugo (lateral-esquerdo), Marçal (lateral-esquerdo), Eduardo (meia) e Romero (meia).

