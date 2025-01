Viagem de Vini Jr em Dubai teve a presença de possível affair

Um vídeo compartilhado por Vini Jr em uma rede social mostra a presença da influenciadora Maju Mazalli ao lado do jogador durante um passeio em Dubai, nos Emirados Árabes. A jovem de 28 anos é apontada como affair do astro do Real Madrid, que esteve na última semana no país árabe para participar de eventos e premiações.

Além da presença ao lado do jogador e de outros amigos, recentemente Maju exibiu em seu story um buquê de rosas, o que aumentou ainda mais os rumores sobre um relacionamento com Vini Jr. Os dois já se envolveram anteriormente, entre 2019 e 2021.

A questão se arrasta desde maio deste ano, quando a influenciadora esteve presente na final da Champions League. A decisão acabou vencida pelo Real Madrid, e com brilho do atacante brasileiro. Além disso, Maju também se mudou para Madrid, capital da Espanha e cidade do clube atual do camisa 7.

Um novo indício ocorreu há cerca de dois meses. Na época, a influenciadora publicou uma foto na academia da casa de Vini. Pouco tempo depois, o jogador também desejou um feliz aniversário com postagem especial para Maju, em outubro.

Quem é Maju Mazalli, possível affair de Vini Jr?

Natural de Marília, Maju Mazalli ganhou espaço na mídia após sua participação na 2ª temporada do reality show ‘De Férias com o Ex Brasil’, em 2017. Atualmente com 28 anos, a jovem aproveitou a exposição para alavancar suas redes sociais, que conta com quase 1 milhão de seguidores. Por lá, ela exibe looks, treinos e viagens, além de tarefas diárias. Maju tem formação como comissária de bordo, mas nunca atuou na profissão.

Sua notoriedade a levou de volta ao ‘De Férias com o Ex’ em 2021, participando da 7ª edição. Este ano, na versão ‘Diretoria’ do reality, que reuniu influenciadores famosos, ela também ganhou uma oportunidade.