Flamengo na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O Flamengo divulgou a relação dos jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, em 2025. A competição começa na próxima quinta-feira (2) e contará com a participação de 128 equipes, distribuídas em 32 grupos. A grande final será realizada no dia 25 de janeiro.

O Rubro-Negro carioca está no Grupo 23 do torneio, com EC São Bernardo, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB, com sede em Mogi das Cruzes. O primeiro duelo dos Garotos do Ninho será contra o time da Paraíba, no dia 5 de janeiro, às 17h (de Brasília). Posteriormente, enfrenta o Zumbi-AL, no dia 8, às 21h30. Para fechar a fase de grupos, encara o EC São Bernardo no dia 11, às 21h45.

O Flamengo é tetracampeão da competição e vai em busca de mais um título. A última conquista foi em 2018, quando derrotou o São Paulo na grande decisão. Além disso, também levantou a taça em 1990, 2011 e 2016.

Conheça os #GarotosDoNinho que vão vestir o Manto do MENGÃO na Copinha em 2025! O Flamengo está no grupo 23, na sede de Mogi das Cruzes, e irá enfrentar Cruzeiro-PB, Zumbi-AL e São Bernardo-SP. Pra cima, molecada!!#VamosFlamengo pic.twitter.com/Bow3n5p4EO — Flamengo (@Flamengo) December 19, 2024

Confira os relacionados do Flamengo para a Copinha 2025

Goleiros

Alysson, Caio Barone, Lucas Furtado e Raphael Nunes

Zagueiros

Pedro Lemos, Darlan, Felipe Vieira, Pedro Fachinetti, Johnny e Wesley Juan

Laterais

Gusttavo, Wanderson, Germano e Luiz Phellipe

Meio-campistas

Luis Aucélio, Fred, Menegatti, Lucas Vieira, Christian, Kaio Nobrega e Pedro Leão

Atacantes

Joshua, Alan Santos, Douglas Telles, Camargo, Lipão, Felipe Lima, Bill, Giovanni, Ryan Roberto

Jogos do Flamengo na fase de grupos

5/1 – 17h | Flamengo x Cruzeiro-PB – Estádio Municipal de Mogi | Transmissão: SporTV

8/1 – 21h30 | Zumbi-AL x Flamengo – Municipal de Mogi | Transmissão: SporTV

11/1 – 21h45 | São Bernardo-SP x Flamengo – Municipal de Mogi | Transmissão: SporTV

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.