Vasco na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O ano de 2025, enfim, chegou e, com ele, também chega a Copinha! E você, torcedor do Vasco, confere agora um guia para saber onde acompanhar o Cruz-Maltino e também o elenco de 30 jogadores inscritos para o torneio.

A competição terá início nesta quinta-feira (2) e contará com 128 clubes divididos em 32 grupos. A final do torneio ocorre no dia 25 de janeiro. O Cruz-Maltino está no Grupo 32, ao lado de Nacional-SP, Canaã-DF e XV de Piracicaba. Os jogos do grupo terão como sede o Estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, em São Paulo (SP), aliás, com a estreia do Vasco marcada para o dia 4 de janeiro, contra o XV de Piracicaba.

Confira os relacionados do Vasco para a Copinha

GOLEIROS

Phillipe Gabriel, Victor Alemão, Marcão e Allan Victor

ZAGUEIROS

Lyncon, Luiz Gustavo, Roger, Bruno André e Wanyson

LATERAIS

Paulo Ricardo, João Gabriel, Breno e Riquelme Avellar

MEIAS

Lukas Zuccarello, Lucas Loureiro, Igor Toledo, Léo Felix, Ramon Rique, Euder, Gustavinho e Juninho

ATACANTES

Bruno Lopes, GB, Léo Jacó, Maxsuell Alegria, André, Alexandre, João Vitor e Pedro Augusto

Jogos do Vascão na fase de grupos

Horários de Brasília

4/01 (sábado) – 15h | Vasco x XV de Piracicaba – Estádio Nicolau Alayon (Barra Funda) | Transmissão: CazéTV

7/01 (terça) – 15h | Canaã-DF x Vasco – Estádio Nicolau Alayon (Barra Funda) | Transmissão: SporTV

10/01 (sexta) – 15h | Nacional-SP x Vasco – Estádio Nicolau Alayon (Barra Funda) | Transmissão: CazéTV

