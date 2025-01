Veja como foi o ano novo dos craques do mundo da bola

É ano novo, Joganauta! E, com o primeiro dia do ano, nesta quarta-feira (1º), chega a tradicional matéria mostrando como foi o Reveillón de diversos craques do mundo da bola. Afinal, ninguém é de ferro e todos precisamos de momentos de descontração, certo?

Com isso em mente, confira abaixo fotos de como alguns dos principais nomes do esporte mais popular do mundo passaram o fim de 2024 e, claro, o começo de 2025.

Neymar

Haaland

Rodrygo

Messi

Cristiano Ronaldo

Coutinho

Thiago Silva

Estevão

Raphael Veiga

Alisson

Lewandowski

Luiz Henrique

Raphinha

Gabigol

Almada

Vegetti

Marta

Julian Álvarez

Modric

Gundogan

De Bruyne

Bruno Guimarães

