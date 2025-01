Inter de Milão x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão e Atalanta, dois dos melhores times da temporada italiana, se enfrentam nesta terça-feira (2/1), pela semifinal da Supercopa da Itália. O jogo será no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita, às 16h (de Brasília). Trata-se de um jogo único e quem vencer avança à final contra o vencedor de Juventus x Milan, que se enfrentam nesta sexta-feira, também no Rei Saud, a casa do Al Nassr (time de Cristiano Ronaldo).

Os times estão muito bem também no Italiano. A Atalanta lidera com 41 pontos. Mas a Inter de Milão, que está em terceiro, tem 40 pontos com um jogo a menos.

Supercopa

A Supercopa da Itália é um quadrangular que reúne o campeão italiano (Inter) e o Vice (Milan), o campeão da Copa Itália (Juventus) e o vice (Atalanta). Desde 2022 é disputada na Arábia Saudita.

Onde assistir

A Cazé TV transmite Inter de Milão x Atalanta a partir das 16h (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

Nos dois últimos jogos contra a Atalanta, a Inter venceu ambos por 4 a 0. Mas o treinador Simone Inzaghi afirma que o que ocorreu no passado não se leva para o futuro e que o rival, no momento, está em excelente fase e não é líder do Campeonato Italiano por acaso. Por isso, ele espera um jogo duríssimo nesta quinta-feira.

“As equipes estão fazendo grandes progressos e a Atalanta está no mais alto nível há anos. Será muito difícil para nós”, disse Inzaghi, que não contará com Acerbi e Pavard, ambos lesionados e que permanecerão na Itália para se recuperar. Mas , emcompensação, Darmian se recuperou e estará no banco. Inzaghi, mais uma vez, usará o esquema 3-5-2, com total liberdade para a dupla de ataque formada por Lisandro Martínez e Thuram.

Como chega a Atalanta

O treinador Gian Piero Gasperini segue sem o ex-Inter, Cuadrado. O colombiano sentiu uma lesão na coxa na rodada passada do Italiano e não se recuperou a tempo. Além dele, os desfalques são Scamacca e o artilheiro Lookman. Mas, em compensação, Lookman (jogador africano do ano de 2024) está voando baixo e é o grande nome do time. Assim, forma a dupla ofensiva com De Ketelaere. No entanto, o treinador fez mistério quanto ao time que estará em campo, mencionando que alguns reservas podem ganhar oportunidade, já que o time terá uma maratona de jogos importantes logo em seguida.

“Ainda não decidi se vou começar com Zaniolo, Brescianini, Samardzic ou Scalvini. Enfim, tenho muitas opções”, disse Gasperini.

INTER DE MILÃO X ATALANTA

Data e horário: 2/1/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Saud, Riad (SAU)

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lisandro Martinez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi

ATALANTA: Carnesecchi; Kossounou, Hien e Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson e Zappacosta; Samardzic e Lookman; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini

Árbitro: Daniele Chiffi

