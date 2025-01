Botafogo conversa com André Jardine para substituir Artur Jorge

O Botafogo já se movimenta para buscar um novo treinador. Mesmo sem que Artur Jorge tenha confirmado sua saída, o Glorioso já tem plano A para seu substituto: André Jardine, do América-MEX.

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, já até conversou com o técnico brasileiro na última terça (1º). Este é um hábito da gestão do estadunidense, que realiza entrevista com os candidatos ao cargo. Como Artur Jorge ainda não saiu de fato para o Al Rayyan (QAT), visto que os qatari ainda não realizaram o pagamento da multa, o Glorioso aguarda para avançar pelo novo técnico.

Segundo o RTI Esporte, a multa de Jardine com o América-MEX é de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,9 milhões no câmbio atual). Caso o pagamento seja à vista, haverá abatimento no valor. O brasileiro está valorizado no mercado, já que fez história no mítico time mexicano. Por lá, conquistou três títulos nacionais e é ídolo do clube.

