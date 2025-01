Vasco busca renovação com Rayan

O Vasco deseja renovar o contrato do atacante Rayan, de 18 anos. Com vínculo somente até o fim de 2025, o jogador poderia assinar de graça com qualquer clube a partir de julho do ano que se inicia.

O clube, aliás, já tem tratativas com o estafe do jogador, segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (1º). Há, inclusive, otimismo de ambas as partes pela renovação do atacante, tratado como joia em São Januário.

Não à toa, times europeus monitoram o jovem desde muito cedo. Atualmente, a Fiorentina surge como favorita para fazer uma proposta ao atleta. O Vasco, porém, visa valorizar ainda mais Rayan, que disputará o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. A competição ocorrerá entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela.

Revelado em 2023, o jogador é o mais jovem a marcar um gol em Campeonato Brasileiro pelo Cruz-Maltino: 16 anos, dez meses e oito dias. Foi em derrota por 2 a 1 para o Inter, no primeiro turno, com o jogador batendo recorde de Roberto Dinamite, aliás. Em 2024, Foi o jogador da base que mais atuou, entrando em 33 jogos (13 como titular). Anotou dois gols e deu outras duas assistências no ano.

