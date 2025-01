John Textor manda recado para a torcida do Botafogo

O sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, deu um recado à torcida botafoguense. A mensagem, divulgada pelo jornalista Thiago Franklin, nesta quarta-feira (1º), é em tom de otimismo, com o mandatário comemorando o ano de 2024 e esperando um ano novo ainda melhor para o Glorioso.

Afinal, o Mais Tradicional venceu o Brasileirão após 29 anos e conquistou de maneira inédita a Libertadores na temporada recém-encerrada. Textor agradeceu, então, por todo o apoio da torcida do Botafogo, projetando a próxima temporada.

“Olá a todos que foram escolhidos, todos da Família Botafogo, meus amigos no Brasil e ao redor do mundo. Muito obrigado por nos apoiar ao longos destes últimos anos. Tivemos um 2024 incrível, nunca esqueceremos. Vamos fazer 2025 ainda melhor. Tivemos o último ano de afirmação, em 2025 temos mais a provar no Brasil, com a Copa do Mundo de Clubes… Vamos nos divertir juntos. Feliz ano novo!”, disse o comandante.

O ano de 2025 será bastante recheado para o Botafogo. Afinal, a equipe tem a Supercopa do Brasil (vs Flamengo), Recopa Sul-Americana (vs Racing-ARG), Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes em 2025. São sete competições para o Glorioso, que foi, segundo o “Sofascore”, o time com mais partidas no mundo em 2024. Dessa forma, a tendência é que o Fogão faça ainda mais partidas no ano que se inicia.

