Gabigol fala sobre parceria com Dudu e traça meta no Cruzeiro: ‘Vencer tudo’

Anunciado nas primeiras horas de 2025, Gabigol deu sua primeira entrevista como jogador do Cruzeiro. O atacante ressaltou a felicidade em chegar ao clube mineiro e disse que o negócio poderia ter acontecido antes, além de confessar que o Cabuloso sempre esteve presente nas suas decisões.

“Um momento feliz. Muito especial na minha vida. Esse encontro já poderia ter acontecido antes. Sempre foi um clube que balançou nas minhas decisões”, afirmou, em entrevista exibida no programa Globo Esporte nesta quarta-feira (01).

Como meta no novo clube, Gabigol espera conquistar tudo aquilo que havia vencido. O jogador também destacou que gosta de novos desafios e conhece os atletas cruzeirenses em outros confrontos.

“Vencer tudo. Ganhar tudo de novo. Essa é a meta do jogador. Sou viciado em vencer. É uma missão nova e eu gosto de desafios. Nunca fiz nada sozinho, dependo muito do meu time. Tem vários grandes jogadores, jogadores que conheço, já joguei contra”, ressaltou.

Seu parceiro no Cruzeiro será um antigo rival: Dudu, anunciado na última semana. Gabigol afirmou que é um sonho atuar junto ao jogador e também recordou as dificuldades dos duelos que tiveram nos últimos anos.

“É claro que jogar com Dudu é um sonho que vou realizar. Sempre joguei contra e é difícil. É um jogador especial, um craque”, pontou.

Gabigol assinou com o Cruzeiro até o final de 2028. Sua apresentação será no próximo sábado (04), em um festa que será realizada no Mineirão.

