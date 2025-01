Gabriel Jesus comanda vitória do Arsenal no 1º jogo de 2025

Neste feriado de 1º de janeiro de 2025, no primeiro jogo do ano nas grandes ligas do mundo, o Arsenal foi até a casa do Brentford, o Gtech Community Stadium, e se deu bem. Afinal, venceu de virada por 3 a 1. O duelo londrino que fechou a 19ª rodada do Campeonato Inglês teve Gabriel Jesus como destaque. O brasileiro, mais uma vez titular, fez o primeiro gol e teve participação direta no segundo, de Merino. Outro brasileiro, Gabriel Martinelli, fez o terceiro gol dos Gunners. Mbeumo abriu o placar para o Brentford.

Com a vitória, o Arsenal vai aos 39 pontos e recupera a vice-liderança da Premier League, superando a sensação Nottingham Forest, que tem 37 pontos. O primeiro colocado é o Liverpool, com 45 pontos e um jogo a menos. Mas, para o Brentford, a derrota manteve o time com 24 pontos, em 12º lugar.

Gabriel Jesus faz a diferença para o Arsenal

No primeiro tempo, o Arsenal teve maior volume de jogo, com muita posse de bola, sempre acima dos 60%, e várias finalizações. No entanto, o time teve de ir para o intervalo contente com o empate de 1 a 1. Afinal, o Brentford saiu na frente no seu primeiro ataque, quando Odegaard perdeu a bola no meio de campo para Damsgaard, que a passou para Mbeumo, bem colocado pela direita. O atacante se livrou da marcação de Calafiore e chutou no canto esquerdo de Raya. Aliás, quase que o goleiro Raya levou o segundo gol, cometeu um erro bizarro, deixando uma bola fácil passar. Contudo, se recuperou e espalmou para fora quando 80% dela já tinha entrado. No ataque seguinte, Gabriel Jesus, de cabeça, aproveitou o rebote do goleiro e mergulhou para empatar o jogo para o Arsenal.

No segundo tempo, antes dos dez minutos, o Arsenal fez dois gols, o que tranquilizou o time. Aos 4, Merino concluiu uma confusão após escanteio e chute de Jesus, ficando com a sobra para virar o jogo. Aos 7 minutos, Gabriel Martinelli recebeu livre pela esquerda, dentro da área, e fez 3 a 1. Com dois gols de vantagem, foi a hora do Arsenal administrar o tempo e, assim, conseguir importante vitória.

Jogos da 19ªrodada do Inglês

29/12 (domingo)

Leicester 0x2 Manchester City

Everton 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace 2×1 Southampton

Tottenham 2×2 Wolverhampton

Fulham 2×2 Bournemouth

West Ham 0x5 Liverpool

30/12 (segunda-feira)

Ipswich 2×0 Chelsea

Aston Villa 2×2 Brighton

Manchester United 0x2 Newcastle

1/1 (quarta-feira)

Brentford 1x 3Arsenal

