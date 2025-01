Rúben Amorim pede contratação imediata de Gyokeres no Manchester United

Rúben Amorim não quer perder tempo no comando do Manchester United. Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas na temporada e a 14ª colocação na Premier League, o treinador dos Red Devils já informou os responsáveis do clube que espera a contratação de Viktor Gyökeres, artilheiro do mundo em 2024, ainda nesta janela de transferências.

A dupla já trabalhou e brilhou junta no Sporting, clube que Amorim deixou no mês de novembro para assumir o Manchester United. O grande entrave da negociação é o valor da multa de Gyökeres, 100 milhões de euros, algo fora dos padrões da janela do inverno europeu.

Além da possível chegada do atacante sueco, os Red Devils podem ter saídas neste começo de ano. A dupla Marcus Rashford e Joshua Zirkzee devem deixar o lado vermelho de Manchester nos próximos dias. As informações são do jornal Daily Star.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.