Cruzeiro não descarta David Luiz, mas não se empolga com oferta

Fora do Flamengo, o zagueiro David Luiz foi oferecido ao Cruzeiro nos últimos dias. A diretoria da Raposa recebeu o nome e não descartou uma negociação. Contudo, a situação não animou os cartolas celestes.

A diretoria mineira está no mercado em busca de um zagueiro. No entanto, a expectativa de Alexandre Mattos e Pedro Lourenço é de contratar um nome que chegue para ser titular absoluto. Atualmente, dentro da Toca da Raposa II, não há essa certeza de que o defensor ex-Flamengo tenha condições de assumir a titularidade de imediato.

Apesar disso, o Cruzeiro não descarta o negócio. O Jogada10 apurou que, neste momento, a situação está em espera, enquanto o clube segue no mercado em busca de um nome com maior potencial. Se, no fim das contas, o time azul não anunciar um reforço no início de janeiro, poderá iniciar conversas pelo nome de forma mais rápida.

Enquanto procura um zagueiro no mercado, o Cruzeiro estuda possibilidades para Zé Ivaldo. O defensor terminou a temporada em baixa e a Raposa já admitiu a possibilidade de liberá-lo. Ele tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2026.

Nesta temporada, apesar de alternar entre titular e reserva, Zé Ivaldo esteve presente em 50 das 64 partidas disputadas pela Raposa.

