Primeira parte do elenco do Fluminense se apresenta nesta quinta

O Fluminense inicia a temporada 2025 nesta quinta-feira (02). O primeiro grupo de atletas se reapresenta no CT Carlos Castilho no segundo dia do ano. O plantel será formado por jogadores dos times Sub-17, Sub-20 e Sub-23 do Tricolor. Além de atletas que saíram de férias antes do término do Campeonato Brasileiro, como o zagueiro Felipe Andrade.

Isso acontece por conta da lei, que obriga os jogadores a terem pelo menos 30 dias de férias. Como o último jogo no Brasileirão, a vitória contra o Palmeiras, aconteceu no dia 08 de dezembro, o segundo grupo, com os principais jogadores do Fluminense, se reapresenta no dia 08 de janeiro.

A estreia no Campeonato Carioca está prevista para o dia 11, contra o Sampaio Corrêa, em lugar ainda indefinido, com mando do Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.