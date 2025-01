Goleiro do Corinthians na Copinha fala sobre experiências com referências do profissional

2025 começou e com ele se aproxima o início da Copinha. O torneio que reúne grandes promessas do futebol brasileiro traz realidades diferentes de quem busca um lugar ao sol. No Corinthians, tem gente que vai para a competição e que já teve a oportunidade de ganhar conselhos de quem brilha com a camisa do Timão.

O goleiro Kauê, que deve ser o titular na meta alvinegra, teve a oportunidade de treinar com Hugo Souza. O jogador destacou a união que há entre os atletas da posição e relatou a partilha que há sobre as partidas.

“Teve troca de experiências, a gente conversa. Goleiro é muito unido, tem amizade dentro e fora de campo, a gente conversa sobre as coisas que acontecem no jogo e é super tranquilo”, afirmou.

Não foi só com o atual titular da meta corinthiana que Kauê já resenhou. O goleiro também teve a oportunidade de conversar e receber conselhos do ídolo Cássio e de Carlos Miguel. Inclusive, recebeu conselhos que mudaram sua postura dentro de campo.

“Eles me cobraram mais paciência, porque sou meio estressado. De resto sempre ajudaram, se eu errava eles iam lá, falavam algo para melhorar”, recordou.

Kauê disputou 12 partidas pelo Sub-20 em 2024 e encerrou o ano como dono do gol do Corinthians na categoria. Na última edição da Copinha ficou de fora por conta de uma lesão no ligamento cruzamento anterior do joelho esquerdo.

