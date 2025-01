Cruzeiro x Real Brasília: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro começa sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, nesta quinta-feira (2), em jogo contra o Real Brasília. A partida será disputada no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).

Cruzeiro e Real Brasília estão no Grupo 13. Assim, os outros dois integrantes são Imperatriz e São Carlos.

Onde assistir

A Cazé TV vai transmitir a partida.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro, afinal, passou recentemente por uma reformulação em sua base. Assim, não há grande expectativa para a disputada Copa SP em 2025. A Raposa tem um título da copinha. A conquista foi em 2007, quando o clube celeste superou o São Paulo por 6 a 5 em disputa de pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na última edição da competição, os garotos do Cruzeiro foram longe na competição. O time chegou a final do torneio. Contudo, perdeu para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena, e ficou com a segunda colocação.

Como chega o Real Brasília

O Real Brasília vai com a base que em novembro ganhou a Copa Brasília para o técnico Victor Hugo diz que o time tem como ponto forte o entrosamento, já que a base vem atuando desde o início da temporada passada

“Trabalhamos muito a parte física dos atletas, pois a Copinha tem jogos muito próximos e exige fisicamente. Também priorizamos o nosso modelo de jogo. Essa última semana foi voltada mais para lapidação dos jogadores no aspecto técnico e tático”, disse Victor Hugo ao Correio Braziliense.

CRUZEIRO X REAL BRASÍLIA

Copa São Paulo de Juniores – 1ª Rodada – Grupo 13

2/1/2025, 18h de Brasilia

Local: Estádio Municipal de São Carlos

CRUZEIRO: Ítalo Brito; Kauã Prates, Bruno Alves, Gustavo Henrique e Vitor Hugo; Jhosefer, Kayky Gonçalves e Rhuan Gabriel; Fernando, Ruan Índio e Kaique Kenji. Técnico: Luciano Dias.

REAL BRASÍLIA:Luiz Felipe; Dudu, Bruno, Davi (Yarley) e Gutsavo Henrique; Matheus Fernandes, Pedro Ayube, e PV (Wagner); João Victor, Gabriel e Arthurzinho (Kennedy). Técnico: Vixtor Hugo

Árbitro: Gustavo Holanda de Souza

Auxiliares: Izabele de Oliveira e Rian Lopes.

