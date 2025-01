Destino incerto: contrato de Renê com Internacional chega ao fim

O destino do lateral Renê está indefinido. Afinal, o contrato do jogador com o Internacional terminou na terça-feira (31/12) e uma possível renovação não está garantida. Ele, inclusive, já recebeu sondagens de outros clubes da Série A.

No Campeonato Brasileiro, Renê se destacou ao entrar na vaga de Bernabei e ter uma boa atuação na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, na 34ª rodada, em 21/11, dentro do estádio de São Januário. Assim, após a partida, houve uma especulação de que ele seguiria no Colorado para a temporada seguinte. A melhora no aproveitamento abafaria as queixas dos torcedores por erros cometidos pelo atleta.

Afinal, já no começo de 2024, ele marcou um gol contra , aos 15 minutos do primeiro tempo, num jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Foi no dia 25/2 e o lance viralizou com críticas dos torcedores nas redes sociais. Além disso, Renê falhou no jogo que resultou na eliminação do Internacional diante do Fluminense na Libertadores de 2024.

Piauiense da cidade de Picos, Renê jogou no Sport Recife entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2017; então defendeu o Flamengo até abril de 2022 e foi para o Internacional. O lateral de 32 anos tem 123 partidas pelo Colorado. E fez dois gols.

