Com Casemiro e Antony, United prepara barca para janela de transferência

O técnico Ruben Amorim, do Manchester United, já definiu os jogadores que ele não quer que façam parte do elenco do time inglês. Segundo o jornal italiano “Calciomercato”, o treinador promete dar uma enxugada no elenco e planeja a saída de seis jogadores, incluindo os brasileiros Casemiro e Antony.

Em má fase, os brasileiros foram criticados na Inglaterra na maior parte dos jogos. Ambos ainda não engrenaram na temporada. Em abril de 2024, eles também entraram em lista para deixarem o United, mas não receberam propostas vantajosas.

Além de Casemiro, Marcus Rashford e Christian Eriksen devem sair do clube inglês já nesta janela. A ideia do Manchester United, afinal, é de economizar os salários astronômicos destes três e ainda consiga uma compensação financeira.

O o zagueiro Victor Lindelöf, em fim de contrato, e os atacantes Joshua Zirkzee, que chegou nesta temporada, e Antony, segunda contratação mais cara dos Red Devils, também estão na lista para deixarem o clube. As saídas destes atletas também podem facilitar a contratação de outros jogadores.

Por fim, o Manchester United ocupa a 14ª posição na tabela da Premier League, com 22 pontos. A distância para o Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento, é de apenas quatro pontos.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.