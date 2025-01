Santos ficou muito próximo de anunciar Gustavo Quinteros

O Santos fechou a contratação de Pedro Caixinha para comandar a equipe em 2025. Entretanto, antes do anúncio do português, o Peixe esteve em uma novela com outro protagonista: o argentino Gustavo Quinteros, que acabou acertando com o Grêmio para a temporada.

O ex-treinador do Vélez Sarsfield tinha um acordo verbal com a cúpula alvinegra desde o início de dezembro. Dirigentes santistas estiveram em três oportunidades em Buenos Aires. Além disso, foram realizadas mais de dez reuniões por videoconferência e ligações. Inclusive, o filho de Quinteros, Sebastián, estava em contato com o Santos para fazer o planejamento da temporada, com indicação de reforços e avaliação de possíveis dispensados.

Entretanto, por um dia, o negócio não fechou. Alexandre Gallo, diretor de futebol do clube, estava na Argentina para assinar o contrato no dia 21 de dezembro, um domingo, dia seguinte ao casamento da filha do treinador. Porém, Quinteros pediu para adiar o encontro para a segunda-feira, o que irritou os santistas.

Nisso, Pedro Martins, que tinha acabado de assumir o cargo de novo CEO do clube, recebeu luz verde para acertar com Pedro Caixinha. O dirigente do Santos havia entrado em contato para sondar a situação do português naquela semana e concretizou o negócio em dois dias.

No fim, Caixinha, que chegou a negociar com o Grêmio, foi para o Santos, e Quinteros, que esteve próximo da Vila Belmiro, assumiu o Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.