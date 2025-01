Yuri reitera amor por Iza em aniversário de namoro e confirma reconciliação

O começo de um novo ano serviu como pretexto para Yuri Lima reforçar o seu amor pela cantora Iza. Em uma postagem nas redes sociais, o ex-atleta fez uma declaração comovente ao fazer uma ponderação sobre a relevância da família em uma data especial. O aniversário de dois anos de namoro com a artista.

Deste modo, ele também confirmou a reconciliação ao agradecer o perdão que Iza lhe concedeu. Assim, Yuri frisou que tanto o namoro como o nascimento da filha, Nala, promoveram uma mudança em sua vida. Para ilustrar essa reflexão, o ex-jogador compartilhou uma foto no momento da gravidez da cantora, bem como um vídeo sorridente da sua cria.

“Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu”, destacou Yuri.

“Obrigado por ser assim, Bela. Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas. Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda!”, acrescentou o ex-atleta.

Declaração de amor

A respeito da dedicatória do aniversário de namoro, nesta quinta-feira (02/01), o ex-jogador admitiu que o relacionamento foi essencial para a sua evolução.

“E eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito”

Momento de crise no relacionamento entre Iza e Yuri

Em julho do ano passado, quando Iza já estava grávida de seis meses, se manifestou através de um vídeo para comunicar que descobriu uma traição por parte do companheiro. Deste modo, ela optou pela separação. O casal não oficializou a reconciliação após o término. A assessoria da cantora, porém, confirmou os boatos de que o ex-jogador estava frequentando novamente a casa da ex para acompanhar os últimos meses da gestação.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. Algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio (…). Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, dizia o texto da assessoria.

Os dois voltaram a se aproximar um mês depois do anúncio de Iza sobre o término com o jogador, que defendia o Mirassol à época e estava em campo quando a cantora pôs fim na relação. Segundo informações, os pais do casal tiveram papel fundamental na reconciliação, e Yuri Lima precisou largar o futebol para reconquistar a confiança da amada.

