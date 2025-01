Ex-Corinthians, Matías Rojas fica perto do River Plate

Depois de uma curta experiência no futebol dos Estados Unidos, pelo Inter Miami, o atacante paraguaio Matías Rojas deve voltar ao futebol da América do Sul. Mais especificamente, para a Argentina, país onde construiu boa parte da carreira no Racing.

De acordo com a emissora argentina “TyC Sports”, a diretoria riverista tem conversas avançadas para contratar o avante de 29 anos que, além da MLS, também defendeu o Corinthians no ano passado.

No Timão, sua passagem ficou marcada por atuações discretas e uma disputa judicial onde teve ganho de causa para receber R$ 40,4 milhões em verbas rescisórias. O Alvinegro deve recorrer da decisão em última instância, no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em decisão ainda sem data prevista.

Depois de deixar o clube paulista, Rojas chegou sem custos ao clube norte-americano onde participou de 20 jogos e marcou nove gols. Apesar do bom aproveitamento, Matías perdeu espaço com o antigo técnico do Inter Miami, Gerardo Martino. Além disso, e tampouco entrou nos planos do atual comandante, Javier Mascherano. Desse modo, ele está sem contrato e chegaria ao River Plate sem custo de taxa de transferência.

Questão burocrática

Em paralelo, o clube de Buenos Aires trabalha para viabilizar a liberação de espaços no plantel para inscrever atletas estrangeiros, algo que não dispõe no momento. Entretanto, o planejamento é conseguir as vendas (ou mesmo empréstimos) de dois nomes específicos: os uruguaios Agustín Sant’Anna e Nicolás Fonseca.

As saídas em questão viabilizariam as inscrições tanto de Matías Rojas como de outra figura conhecida do futebol brasileiro. Trata-se de Leo Fernández, meia uruguaio ex-Fluminensee que disputou a última temporada pelo Peñarol-URU. Porém, que tem direitos econômicos ligados ao Toluca, do México.

