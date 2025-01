Valencia x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela e também fora de campo, Valencia e Real Madrid se enfrentam, nesta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Mestalla, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue é a segunda colocada, com 40 pontos, um atrás do líder Atlético de Madrid. Los Ches, por sua vez, estão em 19º lugar, na zona do rebaixamento, com 12 pontos. O jogo ainda terá estreia do técnico Carlos Corberan pelos donos da casa.

Onde assistir

A partida atrasada pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol entre Valencia e Real Madrid terá a transmissão da ESPN e da Disney+.

Como chega o Valencia

Em crise dentro e fora de campo, o Valeia tenta uma reação contra o poderoso Real Madrid. A principal novidade será a estreia do técnico Carlos Corberan, que aliás tem contrato até 2027. O espanhol de 41 anos estava no West Brom desde 2022, e optou pela troca de trabalho. No clube inglês, foram 47 vitórias em 107 jogos.

Para sua estreia, Corberan não terá a presença de Rafa Mir, Fran Pérez, Thierry Correa, Gaya e Mamardashvili, todos entregues ao departamento médico da equipe. Os três primeiros já iniciaram a transição para retorno. Por fim, Diakhaby acelerou durante o período sem jogos sua recuperação, mas foi descartado pela comissão médica para encarar os Merengues.

Como chega o Real Madrid

Após finalizar 2024 com vitória sobre o Sevilla, o Real Madrid pode assumir a liderança do campeonato em caso de vitória no confronto dessa sexta-feira. A equipe, afinal, venceu quatro dos últimos seis jogos na competição. Carlo Ancelotti deu uma semana de descanso para seus jogadores, após o duelo no Bernabéu.

O treinador, aliás, terá o retorno de Vinícius Júnior para o confronto atrasado da competição. O atacante cumpriu suspensão na última rodada, e volta a ficar à disposição. Assim, Fran García pode retornar ao time titular no lado esquerdo. Por fim, durante a pausa, o zagueiro David Alaba voltou as atividades no campo, após longa cirurgia que o afastou por mais de um ano dos gramados.

Aliás, o jogo desta sexta-feira também será mais um reencontro de Vini Jr. com o estádio Mestalla. Lá, o brasileiro viveu o maior caso dos vários ataques racistas que já recebeu na Espanha. Em maio de 2023, o duelo entre Valencia e Real Madrid, afinal, foi interrompido por conta do racismo. Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pelo episódio.

VALENCIA x REAL MADRID

12ª rodada do Campeonato Espanhol (Jogo Atrasado)

Data-Hora: 3/1/2025 (sexta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valencia (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

VALENCIA: Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Cristhian Mosquera, Yarek e Luis Rioja; Barrenechea (Dani Gómez) e Javier Guerra; Fran Pérez, André Almeida e Diego López; Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberan.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Fran García; Camavinga e Valverde; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: Carlos Ancelotti.

Árbitro: César Soto Grado

VAR: Alejandro Muñiz Ruiz

