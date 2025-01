Grupo Globo adquire direito de transmissão de torneio nos EUA com times brasileiros

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do FC Series de 2025, torneio de pré-temporada que vai ocorrer na Flórida, nos Estados Unidos. Assim, a empresa de comunicação vai exibir as partidas dos clubes brasileiros, de forma exclusiva, na TV fechada no Sportv, bem como no Premiere, no pay-per-view. A disputa do campeonato vai ocorrer entre os dias 15 e 25 de janeiro.

A edição de 2025 será a décima do torneio e terá as participações de Atlético, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. A FC Series é uma competição sucessora da Florida Cup, no caso com uma expansão de alcance e maior competividade no campeonato.

Cronograma de Partidas:

15 de janeiro:

Cruzeiro x São Paulo

Local: Inter&Co Stadium, Orlando, FL

18 de janeiro:

Atlético Mineiro vs. Cruzeiro

Local: Inter&Co Stadium, Orlando, FL

19 de janeiro:

São Paulo x Flamengo

Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL

25 de janeiro:

Orlando City SC x Atlético Mineiro

Local: Inter&Co Stadium, Orlando, FL

Globo conversa por direitos de transmissão do Mundial de Clubes

O Grupo Globo segue mapeando o mercado de transmissões esportivas e um dos principais alvos é o Supermundial de Clubes, que vai ocorrer entre junho e julho de 2025. Aliás, até o momento, a organizadora do torneio, a Fifa tem um acerto com a DAZN para exibi-lo de forma gratuita. Para tal liberação, o serviço de streaming desembolsou quase 1 bilhão de dólares (próximo a R$ 6 bilhões na cotação atual).

Deste modo, a Globo aposta na possibilidade de a DAZN sublicenciar os direitos de transmissão para a TV aberta, por exemplo. Os clubes brasileiros que vão disputar a competição são Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que venceram as últimas edições da Libertadores. Além da participação de grandes clubes europeus como Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund Chelsea, Inter de Milão. Além de Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.