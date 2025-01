Cuca fala sobre convite do Atlético: ‘ficar muito tempo no Galo’

O Atlético confirmou, no fim de 2024, a contratação do técnico Cuca. O treinador assumiu pela quarta vez o comando do Galo e explicou o motivo de aceitar novamente ser treinador do clube mineiro.

Segundo Cuca, conhecer o Galo facilitou a negociação, afinal, em Belo Horizonte, ele já conhece a torcida e sabe como armar a equipe.

“Esse convite do Atlético mexeu comigo. Enxerguei nele a chance de assumir um trabalho logo no início, no lugar que mais conheço, com o que mais me identifiquei e onde alcancei minha maior longevidade. Tem tudo para dar certo”, disse.

Cuca assinou contrato de duas temporadas com o Atlético. Ele deseja um contrato maior para poder assumir um trabalho mais consistente e viu no clube mineiro essa possibilidade.

“Eu pedi [um contrato maior], e a diretoria também entendeu que era um bom caminho. No futebol, ninguém sabe, mas a minha ideia é ficar por muito tempo no Galo, porque é a minha casa. E, quando ficamos um tempinho parados, vem um desejo enorme de trabalhar de novo. Nunca pensei em aposentadoria, estou cheio de fome”, afirmou.

A torcida atleticana, aliás, pode esperar um Cuca mais moderno. Ele garantiu que se atualizou durante o período em que esteve parado.

“Estive presente em muitos jogos, fiz muitas viagens, conheci muitos países neste período. Vi treinos e jogos na Europa, não preciso especificar onde. Foi de forma discreta, mas busquei me modernizar para essa volta”, finalizou.

