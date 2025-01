Fluminense faz contato por Lucas Crispim, ex-Fortaleza

Mesmo que sem se apresentar para a temporada 2025, o Fluminense segue ativo no mercado de transferências. Afinal, o Tricolor buscou contato com o estafe do meia Lucas Crispim, ex-Fortaleza, e atualmente no Buriram United (TAI).

Segundo publicação do “ge” nesta quinta-feira (2), o Flu visa entender melhor o cenário para seguir reforçando o meio-campo. O volante Hércules, além do zagueiro Freytes, do ponta Joaquín Lavega e do atacante Paulo Baya, já foram anunciados pelo Tricolor.

Crispim possui contrato até o fim de 2025, o que pode ajudar o Fluminense, já que ele pode assinar com qualquer equipe a partir de julho. Ele, que iniciou a carreira na base do Santos, está na equipe tailandesa desde a temporada 2024. Ele também já passou por Vasco, Joinville, Atlético-GO, Ituano, São Bento e Guarani antes da passagem pelo Fortaleza.

No Leão, atuou em 128 partidas, anotando nove gols e 17 assistências. Por lá, conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 22 e 23) e também a Copa do Nordeste (2022).

