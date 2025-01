Nevoeiro por adiar Nacional x Porto, pelo Português, nesta sexta-feira

O jogo entre o Nacional da Ilha da Madeira e o Porto, previsto para esta sexta-feira, 3/1, pela 17ª rodada do Campeonato Português, deve sofrer um adiamento. O duelo, no Estádio da Madeira, na Ilha do Funchal, enfrenta risco por causa do forte nevoeiro que atinge a ilha durante a semana. A previsão dos meteorologistas é de que a neblina seja ainda mais intensa nesta sexta-feira, principalmente no final da tarde (o jogo está marcado para às 18h).

O Porto embarcou para o Funchal nesta quinta-feira. Mas sem a certeza de que conseguirá jogar a partida.

“O nevoeiro ficará concentrado principalmente entre os 600 e 700 metros acima do nível do mar. E o estádio está localizado exatamente a 680 metros”, disse o meteorologista Victor Prior ao jornal português “O Jogo”.

Caso não seja possível a realização da partida nesta sexta-feira, o jogo deverá ocorrer no sábado. Porém, no início da tarde, quando o nevoeiro (crônico na região neste período do ano) tende a ser menos intenso.

Porto é vice-líder

O Porto é o atual vice-líder do Campeonato Português, com 40 pontos. A pontuação é a mesma do líder Sporting, que está à frente pelo saldo de gols (34 a 31). O Benfica é o terceiro colocado, com 38 pontos. O Nacional ocupa a 15ª posição, com 13 pontos, sendo o primeiro acima da zona de rebaixamento.

“Estamos preparados para todos os cenários, queremos muito jogar. Mesmo sendo num campo difícil e diante de uma equipe muito bem orientada. Mas com nevoeiro ou não,precisamos da vitória”, disse o treinador Vitor Bruno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.