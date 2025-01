Dumfries decide, Inter de Milão bate Atalanta e é finalista da Supercopa da Itália

A Inter de Milão está viva pelo tetracampeonato consecutivo da Supercopa da Itália. Nesta quinta-feira (2), em seu primeiro compromisso de 2025, a equipe Nerazzurri bateu a Atalanta por 2 a 0 e avançou à grande final. Com direito a golaços, Dumfries marcou os gols do jogo, realizado na Kingdom Arena, em Riade (SAU).

LEIA MAIS: Juventus x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo

A Inter de Milão partiu para cima com tudo em Riade e por muito pouco não abriu o placar logo nos primeiros segundos de jogo. Isso porque foram três finalizações antes mesmo de 30” da etapa inicial, todas no mesmo lance. Foram duas com Lautaro e uma com Barella – todas travadas.

O goleiro Carnesecchi também não se demonstrava muito apto a buscar a bola em suas redes, já que realizou pelo menos três grandes defesas ao longo dos primeiros 45 minutos. Mas, logo no começo da etapa complementar, nada pode fazer.

Afinal, após escanteio pela direita, a bola ficou com Dumfries, que emendou uma meia-bicicleta para superar o arqueiro e, enfim, abrir o placar na Arábia Saudita, aos 4′. Não tardou para que o holandês marcasse de novo. E, mais uma vez, num lindo gol. Agora, em chute de primeira de fora da área em contra-ataque veloz da Inter, aos 16′.

A Atalanta podia ter voltado ao jogo graças a gol brasileiro, com Ederson. Após análise, porém, De Ketelaere foi flagrado em impedimento na origem do lance. O alerta adiantou para a Inter, que soube manter o placar para poder chegar à quarta final seguida da Supercopa da Itália.

Próximos passos de Inter e Atalanta

A Inter agora aguarda o vencedor da outra semifinal, que será entre Milan e Juventus, nesta sexta-feira (3). A decisão ocorre na segunda-feira (6), em jogo único. Se vencer, os Nerazzurri empatam com a Juventus como maiores campeões do torneio, com nove. Pelo Italiano, a equipe volta a campo só no dia 12, quando visita o Venezia, pela 20ª rodada.

A Atalanta segue sem a Supercopa em seu currículo. Agora, o time só volta a campo no dia 11. É quando visita a Udinese, às 11h (de Brasília), também pela rodada 20 da Serie A, onde é líder.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.