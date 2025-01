Textor esquece portugueses e passa a mirar treinadores brasileiros

Depois de três portugueses no Estádio Nilton Santos e nas dependências do Espaço Lonier, o Botafogo deve mudar a nacionalidade do treinador na próxima temporada que se avizinha. Os comandantes lusitanos Luis Castro, Bruno Lage e Artur Jorge já deram muitas dores de cabeça ao acionista majoritário da SAF do Glorioso, John Textor, por conta de suas condutas no Mais Tradicional. Sendo assim, o big boss dos Estados Unidos saiu da Europa e passou a mirar profissionais brasileiros. No momento, o clube trabalha com três nomes para o cargo.

Pautado pelo vil metal dos petrodólares, Castro, em 2023, abandonou o Botafogo no meio da temporada para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Naquele mesmo ano, Lage colocou o cargo à disposição na primeira derrota que sofreu no Brasileirão e terminou demitido, pouco depois, por não conseguir vencer mais. Artur Jorge, por sua vez, obteve os melhores resultados na história do time, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, mas também resolveu arrombar a porta dos fundos e sair gerando antipatia. Afinal, negociou a saída para o Al-Rayyan, do Qatar, em pleno 2024 corrente. Agora, está prestes a deixar a Estrela Solitária.

Textor muda o foco

Textor, então, foi buscar a solução no México, onde André Jardine, ex-São Paulo e Seleção Brasileira olímpica, sagrou-se tricampeão nacional pelo América. O mandachuva norte-americano ficou muito satisfeito com a conversa com o alvo. O bilionário, aliás, tem este hábito de “entrevistar” os postulantes ao cargo de treinador do Botafogo.

A multa de Jardine com o América-MEX é de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,9 milhões no câmbio atual). Caso o pagamento seja à vista, haverá abatimento no valor.

Enquanto Textor reflete com seus desgastados botões sobre o novo treinador, o Botafogo se mexeu e fez uma consulta por Roger Machado, do Internacional. A informação é do jornalista Lennon Haas, que está in loco no dia a dia do Colorado. Machado, porém, ignorou a sondagem e pretende ficar no Beira-Rio.

Outro nome que surgiu na pauta do Botafogo foi Tite, técnico, aliás, que não se animou com o interesse do Mais Tradicional, em junho, quando Castro meteu o pé para o Oriente Médio. Desta vez, no entanto, o técnico volta à pauta, de acordo com informação do jornal “O Globo”.

Tite, contudo, prefere projetos no exterior, situação que pode atrapalhar uma possível investida do Botafogo para a temporada 2025. O treinador está livre no mercado desde quando deixou o Flamengo, na segunda metade do ano passado.

