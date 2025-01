Rogério Ceni publica foto com jogador do Manchester City

Rogério Ceni aproveita a reta final de suas férias para acompanhar o dia a dia de treinamentos do Manchester City. O técnico do Bahia está na Inglaterra para aprimorar seus conhecimentos junto ao principal clube do grupo empresarial ao qual o Esquadrão pertence. Nesta quinta-feira (02), o treinador publicou uma foto ao lado de Jack Grealish, meio-campista dos Citizens.

Esta não é a primeira vez que Ceni observa atividades no CT da equipe azul de Manchester. No ano passado, o Bahia realizou a pré-temporada nas instalações do clube inglês. O técnico do Esquadrão, inclusive, conversou com Pep Guardiola, que o chamou de “lenda”.

Já em 2023, Ceni esteve no CT do Girona, da Espanha, outro clube que faz parte do Grupo City. O local, inclusive, servirá como base para a pré-temporada do Bahia neste ano, quando o Esquadrão voltará a disputar a Libertadores após 36 anos.

Com a programação definida, a expectativa é que o elenco sub-20 do Bahia fique responsável por disputar os três primeiros jogos do clube no Estadual. Os jovens serão comandados por Leonardo Galbes.

