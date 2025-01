Guimarães x Sporting: onde assistir, escalações, arbitragem

Sporting e Guimarães fazem o principal jogo da 17ª rodada do Campeonato Português, nesta sexta-feira (3/1), às 18h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Português. A grande atração do jogo será o treinador Rui Borges. Ele fez excelente trabalho no Guimarães, levando o time ao segundo lugar da fase de pontos corridos da Liga Conferência (apenas atrás do Chelsea). Mas foi contratado em dezembro pelo Sporting, estreou com vitória diante do Benfica e agora, em seu segundo jogo no comando leonino, comandará a ex-equipe, agora treinada por Daniel Silva.

O Sporting é o líder do Campeonato Português, com 40 pontos. Tem a mesma pontuação do Porto, mas o time lisboeta tem melhor saldo de gols (34 a 31). O Guimarães está em 6º lugar, com 24 pontos.

Onde assistir

ESPN 4 e Disney+ transmitem a parti das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Guimarães

No Guimarães, muitos problemas no ataque. Dois titulares, Jesús Ramírez e Nélson Oliveira, estão machucados e vetados. Fora. Assim, apenas o goleador Gustavo Silva, brasileiro que está em ótima fase, vai para o duelo.

Além disso, o goleiro Charles, o zagueiro Toni Borevkovic e o lateral Bruno Gaspar estão machucados. Como o elenco do Guimarães é pequeno, Daniel Silva terá que fazer ajustes.

Como chega o Sporting

O técnico Rui Borges não contará com três titulares: Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Gonçalo Inácio.

“São jogadores que estão fora. Que recuperem bem, é esse o desejo, mas para este jogo, estão fora”, disse.

Assim, ele monta o Sporting num 4-2-3-1, com a revelação Quenda como o principal destaque do trio de municiadores do atacante Gyokeres, que foi o artilheiro de 2024 do futebol mundial (62 gols) e desperta o interesse do Manchester United. Aliás, vale lembrar que o United é exatamente o time comandado pelo ex-técnico do Sporting, Ruben Amorim.

VITORIA DE GUIMARÃES X SPORTING

17ª rodada do Campeonato Português

Data e Horário: 3/1/2025, 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Afondo Henriques, Guimarães (POR)

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Varela; Alberto Baio, Rivas, Villanueva e João Mendes; Tiago Silva e Fabio Silva; Cesar, João Mendes e Santos; Gustavo Silva. Técnico: Daniel Silva

SPORTING:Franco Israel; Fresneda, Diomande, St. Juste e Matheus Reis; Morita e Hjulmand; Catamo, Fábio Trincão e Quenda; Gyokeres. Técnico: Rui Borges

Árbitro: João Gonçalves

Auxiliares: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro

VAR: Bruno Esteves

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.