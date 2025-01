Courtois critica calendário: ‘O problema é que nos falta descanso’

A grande quantidade de jogos por temporada está virando debate em todo o mundo e, assim, Courtois também deu sua opinião sobre o calendário internacional atual. Segundo o goleiro do Real Madrid, falta tempo de descanso para os jogadores.

“Temos que acabar com a desculpa de ‘se ganha muito dinheiro’ . Você também pode ganhar dinheiro jogando menos 10 jogos. Sinto que o problema é que nos falta descanso”, disse em entrevista à CNN Sports, da Espanha.

Com a chegada do novo Mundial de Clubes, o atleta belga defendeu o torneio, mas acredita que ele possa ser organizado de uma outra forma. A competição está prevista para acontecer do dia 14 de junho a 13 de julho de 2025, em Miami.

“Este Mundial de Clubes é algo que tem que acontecer, mas é difícil encontrar a forma correta de fazê-lo. Acho que os clubes querem ajudar, mas todos seguimos as regras e o calendário que nos é dado. Acho que ninguém ouve os jogadores. A FIFPRO (sindicado dos jogadores) está tentando proteger os atletas… mas acho que outros órgãos dirigentes não levam isso em consideração”, opinou.

Thibaut Courtois ainda contou que brincou com Valverde, seu companheiro de equipe, sobre não ter férias.

“Acho que os jogadores de futebol não teriam problemas em jogar nove meses consecutivos com preparação adequada e gerenciamento de carga. Outro dia eu estava brincando com o Valverde e falei para ele: ‘Suas próximas férias serão em 2027’. Isso parece loucura”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.