Internacional oficializa venda de Gabriel Carvalho para o futebol da Arábia

Nesta quinta-feira (02), o Internacional confirmou a venda de Gabriel Carvalho ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. O meia de 17 anos assinou contrato de quatro temporadas com seu novo clube. A negociação foi fechada por US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões), divididos entre US$ 16 milhões (cerca de R$ 99,1 milhões) fixos e US$ 6 milhões (R$ 37,1 milhões) em variáveis, atreladas a metas que o jogador deve atingir no Internacional e no Al Qadisiyah.

Aliás, o Colorado enviou dois representantes para conduzir a negociação na Europa. O diretor jurídico e de futebol Felipe Dallegrave e o gerente de mercado Ricardo “Caco” Sobrinho viajaram ao continente europeu para agilizar o processo de venda.

Gabriel Carvalho viajou para a Espanha no final de 2024, onde realizou exames médicos e analisou os termos do contrato com o clube saudita. Apesar disso, ele continuará no Internacional até completar 18 anos, em agosto de 2025. O clube gaúcho, que detém 80% dos direitos econômicos do jogador, ficará com cerca de R$ 109 milhões dessa transação.

Confira a nota oficial do Internacional sobre a venda

“O Sport Club Internacional comunica que, no último dia 30 de dezembro de 2024, concretizou o acerto dos termos da negociação definitiva do meia-atacante Gabriel Carvalho com o Al Qadisiyah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa do atleta ocorrerá assim que ele completar 18 anos, em agosto de 2025, respeitando as normas da FIFA.

A transação configura-se como uma das maiores da história do Clube, refletindo o reconhecimento do talento e potencial de Gabriel Carvalho, bem como a excelência na formação de atletas do Celeiro de Ases.

Natural de Porto Alegre, Gabriel ingressou nas categorias de base do Internacional aos nove anos. Estreou pelo time principal em junho de 2024, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube no século XXI. Ao longo da temporada passada, participou de 26 partidas, contribuindo com um gol e três assistências.

