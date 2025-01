Atlético: Cuca faz pedido, mas esbarra no desejo de Pedro Caixinha

O técnico Cuca já se reuniu algumas vezes com a diretoria do Atlético para definir os reforços. O treinador solicitou ao diretor de futebol, Victor Bagy, quatro contratações de titulares, entre elas, a de Soteldo, jogador do Santos.

Cuca trabalhou com Soteldo no Santos, em 2020, quando chegaram juntos à final da Copa Libertadores. Na ocasião, ficaram com o vice-campeonato, após perderem a decisão para o Palmeiras por 1 a 0, no Maracanã, em janeiro do ano seguinte.

O treinador atleticano, portanto, conhece o jogador, seu estilo de jogo e, principalmente, a melhor forma de utilizá-lo.

O desejo de Cuca, no entanto, esbarra na vontade de Pedro Caixinha. Isso porque o Grêmio não exerceu o direito de compra do atleta, e o novo técnico do Santos quer contar com o “baixinho” em seu elenco.

Para viabilizar a contratação, o Galo precisará pagar 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões). A diretoria do Atlético já trabalha nos bastidores para tornar essa negociação possível.

Existe uma possibilidade na jogada: o Santos deve ao Atlético 900 mil euros (cerca de R$ 5,6 milhões) devido à transferência do volante Patrick. O Galo planeja utilizar esse valor em uma composição e ainda liberar um jogador para o Santos, com a possibilidade de envolver Igor Rabello, que chegou a ser sondado pelo clube paulista em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.