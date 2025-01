Vasco pretende ampliar empréstimo de Coutinho

O Vasco aposta em manter Philippe Coutinho até o fim de 2025. O contrato de empréstimo com o camisa 11 junto ao Aston Villa termina no meio deste ano, mas o Cruz-Maltino quer estender o vínculo. O jogador, aliás, já mostrou desejo de permanecer no Brasil até pela esperança que ainda tem de voltar à Seleção Brasileira.





A ideia do Vasco é que o jogador conquiste um título de peso para colocar no currículo, fazendo com que entre na história do clube como vencedor. O Cruz-Maltino, aliás, terá a Sul-Americana como prioridade em 2025. Além disso, o jogador seria uma peça importante no roteiro da competição.

O meia realizou 18 partidas pelo Vasco em 2024, somando 893 minutos em campo somando suas atuações na Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No período, ele marcou três gols, mas se responsabilizou por uma assistência.

Junto a Coutinho, o Vasco pretende manter os pilares do elenco para 2025, já que o orçamento está limitado sem um investidor em vista. O clube, afinal, prioriza renovar o contrato do goleiro Léo Jardim e centroavante Vegetti.

Por fim, o Cruz-Maltino ainda não anunciou reforços, mas tem acerto com o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas e o meia Tchê Tchê. A expectativa é que o clube anuncie os reforços nos próximos dias, após as realizações de exames médicos.

