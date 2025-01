Cruzeiro prepara nova proposta ao Flamengo por Fabrício Bruno

O Cruzeiro ainda insiste pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. Após a negativa do Flamengo pela primeira proposta, a Raposa prepara uma nova oferta para tentar fechar com o defensor ainda nesta sexta-feira (3). A informação é do jornalista Samuel Venâncio.

A primeira proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno foi de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões aproximadamente) por 50% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o Flamengo não aceitou os valores e pediu para a equipe mineira aumentar a oferta.

O técnico Filipe Luís, aliás, não conta com o zagueiro. Ou seja, aceita perder Fabrício de seu elenco. Antes de Filipe ser efetivado como treinador rubro-negro, Fabrício Bruno era titular com Tite, mas agora virou reserva para Léo Ortiz e Léo Pereira. Caso o atleta deixe a Gávea, o Fla irá ao mercado em busca de uma reposição.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, passou por clubes como Chapecoense e Red Bull Bragantino antes de chegar ao Flamengo, em fevereiro de 2022. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, disputou 148 partidas, com seis gols e três assistências. Além disso, conquistou títulos expressivos, como a Copa Libertadores em 2022 e duas Copas do Brasil, uma em 2022 e outra em 2024.

Outro zagueiro

Além de Fabrício Bruno, o Cruzeiro também negocia a contratação do zagueiro Valentín Gómez, de 21 anos, destaque do Vélez Sarsfield. O defensor, aliás, foi campeão argentino em 2024. A diretoria celeste vai pagar cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 62 milhões na cotação atual), valor da multa rescisória.

