Gabigol foi visto com modelo em meio à suposta reaproximação de Rafaella

A suposta reconciliação de Gabigol com Rafaella Santos, irmã de Neymar, na verdade seria apenas na amizade. Isso porque os dois passaram a virada do ano no mesmo local, em Trancoso na Bahia, porém separados, diferentemente do que se imaginava. O jogador foi flagrado em uma conversa cheia de intimidade com Mina Winkel, ex-participante do reality show “De Férias com o Ex”. A informação é do portal “LeoDias”.

Entretanto, Rafaella não teria se incomodado com a presença do ex-namorado e nem mesmo um possível romance de Gabigol com Mina Winkel. Na verdade, segundo relatos, a irmã de Neymar foi vista aos beijos em uma praia na mesma região da Bahia. A propósito, depoimentos indicam que Mina e Rafaella até conversaram de forma amigável.





Vale relembrar que a influenciadora e irmã de Neymar acompanhou Gabigol em uma viagem ao Japão no início de dezembro. Em seguida, no último domingo (29/12), ela publicou uma foto em que aparece aos beijos com o atacante, porém rapidamente excluiu. Deste modo, a expectativa é de que eles passassem o Ano Novo juntos, o que não ocorreu.









Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)





Cruzeiro confirma chegada de Gabigol

Cruzeiro divulgou a concretização do negócio por Gabigol no primeiro minuto de 2025. Em vídeo divulgado no YouTube do jogador e da Raposa, além das outras redes sociais, o atleta apareceu com a camisa do Cruzeiro. Aliás, minutos após o anúncio, o próprio jogador usou o X (antigo Twitter) para exaltar o Cruzeiro: “É o Cabuloso”, postou.

O evento de apresentação vai ocorrer, neste sábado (04), a partir das 12h, no Mineirão ao lado de outras contratações do clube, no Mineirão. Os torcedores adquiriram todos os 43 mil ingressos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.